Ankaragücü maçı sonrası “Belki da yeniden onarmak için Rabbim bize bir mesaj veriyor. O mesajı iyi almalıyız. Bunu aklımdan geçiriyorum. Böyle bir durumda yeniden inşa edebiliriz” diyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in hayal kırıklığının sebepleri belli oldu.

İşte Terim tarafından yeniden inşa edilecek sarı-kırmızılı takımda alınacak radikal kararlar:

1. SERİ SONU!:

Fildişi Sahilli futbolcu pas oyunundaki etkinliğine karşın defansif zaafları nedeniyle yeniden kiralanmayacak. 4 milyon euroyu bulan yüksek maliyeti de bu kararda etkili oldu.

2. BELHANDA’NIN KREDİSİ BİTTİ:

Faslı futbolcunun kalma şansı çok zor. Al Rayyan ve Al Duhail kulüplerinin transferi için çalışmada bulunduğu tecrübeli futbolcunun 1 sene sözleşmesinin kalması da alınan kararda etkili oldu. 5-7 milyon euro bonservis hedefleniyor.

3. SARACCHİ YETERSİZ:

Natagomo’nun yerine devre arasında transfer edilen Uruguaylı sol bek Saracchi yetersiz bulundu. Sol tarafa mutlaka transfer yapılacak.

4. SEKİDİKA KİRALIK:

Devre arasında transfer edilen Nijeryalı futbolcu hazır bulunmadığı için kiraya verilecek.

5. OKAN RİSKİ:

Muslera’nın yokluğunda şans bulan Okan Koçuk güven vermiyor. Bu nedenle mutlaka kaleci transferi yapılacak.

6. AKBABA GERİDE KALDI:

Emre, geçirdiği ağır sakatlığın izlerini üzerinden atabilmiş değil. Gelecek sezon kurgusunda 11’deki yeri zor görünüyor.

7. YERLİ HAVUZU SINIRLI:

Selçuk İnan veda edecek. Geri kalan yerliler içinde Şener, Jimmy, Ahmet forma giyebilecek düzeyde görünmüyor. Ömer ve Taylan 11 için olmasa da sadece hamle oyuncusu olarak görülüyor.