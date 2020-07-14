Son dakika Galatasaray haberleri! Fatih Terim biletlerini kesti! Radikal kararlar...
Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Fatih Terim’in, ‘Rabbim bize bir mesaj veriyor’ diyerek Galatasaray’da yeni yapılanmaya gideceğini açıklaması, soru işaretlerini de beraberinde getirmişti. Cim-Bom’un teknik patronu, gelecek sezon çok farklı bir kadro izleteceğinin ipucunu verdi. İşte sar-kırmızılı takımda son transfer gelişmeleri...
Ankaragücü maçı sonrası “Belki da yeniden onarmak için Rabbim bize bir mesaj veriyor. O mesajı iyi almalıyız. Bunu aklımdan geçiriyorum. Böyle bir durumda yeniden inşa edebiliriz” diyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in hayal kırıklığının sebepleri belli oldu.
İşte Terim tarafından yeniden inşa edilecek sarı-kırmızılı takımda alınacak radikal kararlar:
1. SERİ SONU!:
Fildişi Sahilli futbolcu pas oyunundaki etkinliğine karşın defansif zaafları nedeniyle yeniden kiralanmayacak. 4 milyon euroyu bulan yüksek maliyeti de bu kararda etkili oldu.
2. BELHANDA’NIN KREDİSİ BİTTİ:
Faslı futbolcunun kalma şansı çok zor. Al Rayyan ve Al Duhail kulüplerinin transferi için çalışmada bulunduğu tecrübeli futbolcunun 1 sene sözleşmesinin kalması da alınan kararda etkili oldu. 5-7 milyon euro bonservis hedefleniyor.
3. SARACCHİ YETERSİZ:
Natagomo’nun yerine devre arasında transfer edilen Uruguaylı sol bek Saracchi yetersiz bulundu. Sol tarafa mutlaka transfer yapılacak.
4. SEKİDİKA KİRALIK:
Devre arasında transfer edilen Nijeryalı futbolcu hazır bulunmadığı için kiraya verilecek.
5. OKAN RİSKİ:
Muslera’nın yokluğunda şans bulan Okan Koçuk güven vermiyor. Bu nedenle mutlaka kaleci transferi yapılacak.
6. AKBABA GERİDE KALDI:
Emre, geçirdiği ağır sakatlığın izlerini üzerinden atabilmiş değil. Gelecek sezon kurgusunda 11’deki yeri zor görünüyor.
7. YERLİ HAVUZU SINIRLI:
Selçuk İnan veda edecek. Geri kalan yerliler içinde Şener, Jimmy, Ahmet forma giyebilecek düzeyde görünmüyor. Ömer ve Taylan 11 için olmasa da sadece hamle oyuncusu olarak görülüyor.