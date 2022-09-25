Son günlerde spor kamuoyunda Yusuf Demir'in yerli statüsünde oynaması tartışması devam ediyor. TFF'nin statüsüne göre başka bir milli takımı seçen oyuncunun yerli olarak oynayamıyor. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, başka takımlarda Türkçe bilmeden yerli statüsünde oynayan oyuncuların olduğunu, Yusuf Demir'in Türkçe bildiği halde yerli olarak görülmediğini eleştirerek bu statünün değişmesi gerektiğini söylemişti.

Yaşanan bu gelişmelerden bağımsız olarak ilginç bir gelişme meydana geldi. Yusuf Demir'in geçtiğimiz günlerde sosyal medyada sızdırılan kimliğinden TC kimlik numarasını alan taraftarlar, Passolig'e girerek oyuncuya bilet almak istediler. Ancak ilk etapta şoka uğradılar. Çünkü Galatasaray Passolig'i yoktu. Bunun ardından Fenerbahçe ve Beşiktaş 'ı denediler. Buradaki denemeler de başarısız oldu. Trabzonspor'dan almak istediklerinde ise gözlerine inanamadılar. Yusuf Demir'in Trabzonspor Passolig'i vardı. Taraftarlar, bunun üzerine 1 Ekim'de oynanacak olan Kayserispor - Trabzonspor maçına bilet aldılar.

Konuyu Hürriyet Gazetesi yazarı Tahir Kum, köşesine taşıdı.

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İŞTE TAHİR KUM'UN YUSUF DEMİR'LE İLGİLİ O KÖŞE YAZISI:

Passolig’in sistemine giren taraftar, Yusuf Demir’in TC kimlik numarasını yazıp, başlıyor denemelere... Sırayla Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş’ı yazıyor, hiçbiri olmuyor. Ve sonra bingo; Trabzonspor’dan Passolig kartı olduğu ortaya çıkıyor. Hemen bordo mavililerin 1 Ekim’de deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçına bilet alıyor.

Bizim Yusuf Demir meselesini uzatmak gibi bir derdimiz yok. Ama kulüp başkanından hocasına, yöneticisine, gazetecisine ve hatta taraftarına dek uzattıkça uzatıyorlar. Gün geçmiyor ki yeni bir gelişme yaşanmasın. Son olarak elime öyle bir belge geçti ki, akıl alır gibi değil. Birileri, Galatasaray’da forma giyen Avusturya Milli Takımı oyuncusu Yusuf Demir’e Trabzonspor maçından bilet almış. “Olur mu öyle şey?” demeyin, bal gibi olmuş işte...

SIRAYLA 3 BÜYÜKLERi DENEMiŞ

Bir şahıs, bir şekilde Yusuf Demir’in TC kimlik numarasını öğreniyor ve Passolig’in sistemine girip başlıyor denemelere... Amaç; Passolig kartı var mı yok mu, onu öğrenmek. Yusuf’un TC kimlik numarasını yazıp, sırayla Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray’dan Passolig’i var mı diye bakıyor. Üçü de olmuyor ve sonra bingo; Trabzonspor’dan Passolig kartı olduğu ortaya çıkıyor. Hemen Trabzonspor’un 1 Ekim’de deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçına bilet alıyor. İnanmayan varsa, elektronik biletin görüntüsü yan tarafta! Biz de bu vesileyle, sadece TC kimlik numarası ile Passolig’in sistemine rahatça girip çıkılabildiğini öğrenmiş olduk.







