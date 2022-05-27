Galatasaray ’a Yunus Akgün piyangosu vuruyor. Avrupa kulüplerinin radarına giren Kerem Aktürkoğlu, Marcao ve Nelsson gibi isimlerin yaz döneminde astronomik rakamlara satışı gündemdeyken sarı-kırmızılılar hiç beklemediği bir satıştan iyi para kazanabilir.

Geride bıraktığımız sezonu Adana Demirspor formasıyla geçiren ve ciddi anlamda başarı sağlayan Yunus şimdiden Avrupa’nın gündeminde. Ligde 8 gol, 11 asistlik bir performans ortaya koyan Yunus Akgün İtalyan kulüplerinin gözdesi oldu.

MONTELLA'NIN ETKİSİ

İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella ve yine ünlü futbolcu Balotelli’nin olumlu referansları sonrası Serie A’dan birçok kulübün Yunus’u transfer listesine aldığı öğrenildi.

Fiorentina, Sassuolo ve Atalanta gibi kulüplerin Yunus’la ilgilendiği belirtildi. Galatasaray’ın geride bıraktığımız sezon Adana Demirspor’a 150 bin euroya kiraladığı Yunus için İtalyan ekiplerinin 8-10 milyon euro bandında teklifler hazırladığı bildirildi. A Milli Takım’a da çağrılan Yunus Akgün’le ilgili 11 Haziran’daki seçimleri bekleyen İtalyan kulüplerinin resmi başvurularını bu tarihten sonra yapacağı aktarıldı.

Serie A kulüplerinin 21 yaşındaki Yunus’un menajeri ile şimdiden temas kurduğu dile getirildi.

GENÇLER KAMP İSTİYOR

Galatasaray U-19 Takımı Fenerbahçe ’den sonra Beşiktaş ’ı da devirirken teknik sorumlu Hakan Balta yönetimindeki gençler performansları ile dikkat çekiyor. Başta Hamza Akman olmak üzere yetenekli isimlerin sezon başı kampını beklediği vurgulandı.

Teknik Direktör Domenec Torrent tarafından sezon içerisinde A takımla antrenmanlara alınmayan genç oyuncuların en büyük beklentisinin yaz döneminde kampa gitmek olduğu öğrenildi. Hakan Balta’nın da bu yönde bir rapor hazırladığı belirtildi.

ALTIN MADENİ GİBİ

Sarı-kırmızılı takımda son dönemde yıldızını parlatan gençler dikkat çekiyor. Kerem Aktürkoğlu’nun bu sezon yakaladığı çıkış, Yunus Akgün’ün Adana Demirspor formasıyla performansı ve U19 takımının sürekli artan form grafiği gelecek adına umut veriyor.

Ayrıca elde yerli-yabancı Nelsson, Marcao, Taylan ve Berkan gibi potansiyelli isimlerin olması da artı bir avantaj yaratıyor. Bilhassa yeni gelecek yönetim ve teknik heyetin bu konuda elinin şanslı olması bekleniyor. Kerem ve Yunus ikilisinin her teknik direktör tarafından isteneceği, satışları olmasa bile mevcut kadroda çok iş yapabilecekleri biliniyor. (Skorer)