Galatasaray ’ın yeni sportif direktörü Pasquale Sensibile CV’sinde uzmanlık alanlarını ve çalışma felsefesini ortaya koydu. Özellikle transfer ve futbolcu analizi konularında uzmanlığı bulunan Sensibile yeteneklerini şöyle sıraladı:

- Sonuçlar ve oyuncu transferi vasıtasıyla kulüp için değer yaratmak.

- Teknik departmanların ve futbol stratejilerinin geliştirilmesi.

- Saha içi ve dışında ekipler oluşturmak ve yönetmek.

- Ulusal ve uluslararası düzeyde oyuncuları analiz etmek ve oyuncu seçim bölümünü organize etmek.

- Akademiyi denetlemek ve genç oyuncuları geliştirerek, bunların düzenli A takım oyuncusu haline gelmelerini sağlamak.

- Oyuncu transferlerini ve pazar görüşmelerini yönetmek.

- Endüstri bilgisi ve kapsamlı bir uluslararası futbol ağı.

- İnsanlar arası iletişim yeteneği.

- Ekip üyelerini yönlendirmek ve onlara rehberlik etmek.

- Strese dayanıklılık.

'İnsan ön planda'

Çalışma felsefesini de paylaşan Pasquale Sensibile şu ifadeleri kullandı: "Benim çalışma felsefem insan üzerine kuruludur. Aynı değerlere sahip insanların, doğru bir şekilde organize edildiğinde, net ve anlaşılır bir strateji ile fark yaratabileceğine kuvvetle inanıyorum. Çalıştığım her kulüpte insanı ön planda tutmaktayım. Kulüp hedeflerini tanımladıktan sonra, hem saha içinde hem de saha dışında aynı değerleri paylaşan ve aynı yöntemi ve stratejiyi kabul eden, uyumlu ve güvenilir bir takım oluştururum." Pasquale Sensibile boş vakitlerini eşi ve çocuklarıyla geçirdiğini de vurguladı. (Skorer)