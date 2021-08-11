Galatasaray 'da transfer harekatı devam ediyor. Sarı Kırmızılı ekip, Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk, Barış Alper Yılmaz, Alexandru Cicaldau, Sacha Boey, Patrick van Aanholt ve Berkan Kutlu'nun ardından 8. imzayı Victor Nelsson'a attırdı. Fatih Terim'in isteği üzerine stoper transferine yoğunlaşan Sarı Kırmızılı ekip, Kopenhag'dan kadrosuna kattığı 22 yaşındaki Danimarkalı oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.





7 milyon Euro bonservis

Galatasaray, 22 yaşındaki Danimarkalı stoper Victor Nelsson için Kopenhag'a 7 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceğini ve oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Oyuncunun serbest kalma bedeli ise 25 milyon Euro. Bonservis bedeli, 5 yıl içinde ödenecek.

Şu ana kadar 1 kez Danimarka Milli Takımı'nda oynayan Nelsson'un kısa sürede ülkesinin vazgeçilmez ismi olacağı tahmin ediliyor.

Nordsjaelland'da parladı

Danimarka ekibi Nordsjaelland'ın altyapısında yetişen ve 2016'da A takım kadrosuna dahil olan Nelsson, burada sergilediği performansın ardından 2019'da 3.6 milyon Euro karşılığında Kopenhag'a transfer oldu. Kopenhag'da 86 maça çıkan ve 1 gol, 2 asistle skora katkı sağlayan 22 yaşındaki oyuncu, Danimarka A Milli Takım formasını da 1 kez giydi.









Ön liberoda da oynayabiliyor

Güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro olan Nelsson, stoperin yanı sıra ön liberoda da forma giyebiliyor. Kulübü Kopenhag'la son maçına çıkan ve sakatlanma riskine karşılık sonradan oyuna alınan 22 yaşındaki savunmacı, 90 dakika bitiminde tribünler tarafından alkışlanmıştı.