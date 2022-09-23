Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray , Spor Toto Süper Lig 'de ilk 7 haftada son dakikalarda gelen galibiyetlerle taraftarların yüzünü güldürdü. Sarı-kırmızılıların milli arada önce gösterdiği performansı Milliyet Gazetesi'nin duayen isimlerinden Osman Şenher kaleme aldı.

İşte Osman Şenher'in 'Kerem ve Yunus rekabete girmeli' yazısından satır başları...

Galatasaray taraftarı hocasından, takımından memnun. Bu takım 16 maçtır yenilmeyen Antalyaspor’u deplasmanda yeniyorsa, ilk yarıda haksız şekilde 10 kişi kalmasına rağmen Gaziantep maçını kazanıyorsa, gol yemeyen ligin iyi takımlarından Konyaspor ’u 2-1’lik skorla geçiyorsa demek ki bunun gerisi gelecek.

Galatasaray son üç maçın ikisini geriye düşmesine rağmen kazandı. Hem de oyuncuların fiziksel performansları daha istenen seviyede değil. Tabii ki tribünlere gelen 50 bin taraftar daha gollü maçlar izlemek istiyor. Okan Buruk, takım içindeki sorunları, lige verilen milli ara ve Adana Demirspor maçından sonra ‘bay’ geçecekleri haftada eminim çözecek.

Bana göre üç büyük sorun var... Birincisi; sol bek Van Aanholt, Konya maçında on metre önünde rakip futbolcu bulunuyor. Takımı topu bu futbolcuya şişiriyor. Hollandalı bir adım öne gitmiyor, rakibi müdahale etmeden kendisi çıkıp topu alsa hücumu başlatacak. Van Aanholt bunu yapmıyor, ataklara nadir çıkıyor. Okan Buruk kulübede kendisini paralıyor ama o bildiğini okuyor. Son maçta da yerini son bölümlerde Dubois’e bıraktı, bu futbolcunun katkısıyla da Cim-Bom galibiyet golünü attı. Burada sorun var.

İkinci sorun; Kerem iyi bir oyuncu, boş alan bulduğunda etkili oluyor. Ama rakipler bu boş alanı nadir bırakıyor. Kerem de etkisizleşiyor. Takım oyuncusu olmaktan çıkıyor ve katkısı azalıyor. Belki de rekabet edeceği bir isim olmadığı için bunun rahatlığını yaşıyor. Yunus, Türkiye’nin en yetenekli futbolcularından biri ama oyun içinde devamlılığı yok. Yunus’un da baskısını ve presini artırması lazım. Rakip atağa çıktığında savunmaya gelerek daha çok yardım etmeli.

Icardi çok büyük bir isim. Arjantinli golcüye sağdan, soldan mutlaka ortalar gelmesi gerekir. Gelmediği müddetçe tam kapasitesine ulaşamaz gol yollarında. Yunus ve Kerem’den maalesef o ortalar gelmiyor. Gelse bile maçın tamamında ya bir kere ya iki kere... Bu da Galatasaray’ın gol yollarında daha etkili olmasını engelliyor.

Okan Buruk, Berkan ve Kazımcan’ı mutlaka devreye sokmalı. En başta Kerem’in ve Yunus’un rekabet edeceği futbolcuları sahneye çıkarmalı. Bu sorunlar önümüzdeki süreçte çözülürse, Mata’nın da katılımıyla Galatasaray’ın gol yollarındaki tüm sorunu biter, futbolu daha çok keyif verir.