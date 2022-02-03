Son dakika Galatasaray haberi! UEFA listesi değişti...

Galatasaray 'da UEFA listesi netleşiyor. Hürriyet gazetesinin haberine göre; sarı kırmızılı ekipte son olarak Mbaye Diagne'nin yerine Bafetimbi Gomis, UEFA listesine dahil edildi.

Sakatlığı nedeniyle UEFA listesinden çıkarılan Senegalli oyuncu yerine yeni transfer Bafetimbi Gomis söz konusu listeye eklendi.

Sarı kırmızılı ekipte Bafetimbi Gomis'in yanı sıra diğer yeni transferler Inaki Pena ve Erick Pulgar da UEFA listesine dahil edildi.

Mbaye Diagne ile birlikte listeden çıkarılan diğer isimler ise DeAndre Yedlin ve Christian Luyindama oldu. (Hürriyet)







