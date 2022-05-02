Son dakika Galatasaray haberi! Transfer yasağı şoku

Mısır basınındaki haberlere göre; Mostafa Mohamed'in eski takımı Zamalek'in yönetimi, 1 Temmuz'a kadar Mostafa Mohamed'in 4 milyon dolarlık bonservisinin ödenmemesi halinde Galatasaray 'ı FIFA'ya şikayet ederek transfer yasağı getirmekle tehdit etti. 11 Haziran'da seçimin olacağı Galatasaray'da. 4 milyon doları kimin ödeyeceği merak konusu...

DOMENEC TORRENT: "KULÜP ÇALIŞMIYOR!"

Öte yandan Demir Grup Sivasspor mağlubiyetinin ardından Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, şöyle konuştu:

Biz geldiğimizde kulüp tamamen boş haldeydi. Analistçi yok, yangından mal kaçırır gibi... Bir anda üç maç oldu. Galatasaray'ın 20 yıl öncesini unutun, gerçeği yaşamalıyız. Son 1 aydır çalışmak çok zor. Kulüp durdu! Ne transfer var ne kiralık oyuncu durumu. Her şey durdu. Benim kontratım var! Kontrata saygı duyma konusunda ne düşünürsünüz?