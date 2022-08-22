Galatasaray ’da hazırlık kampında sakatlanan ve geçen hafta saha çalışmalarına başlayan Dubois’in bu hafta takımla beraber antrenmanlara başlayacağı öğrenildi.

Fransız bekin, Trabzon maçında ise kulübede olacağı tahmin ediliyor. Teknik Direktör Okan Buruk’un, Boey’un performansından memnun olduğu ve fiziksel olarak hazır olmayan Dubois’i oynatarak risk almak istemediği ifade edildi.

Bu arada sarı-kırmızılılar, iki günlük iznin ardından, Trabzonspor maçının hazırlıkları bugün başlayacak. (Skorer)