Galatasaray 'da geride kalan sezonda Fatih Terim'le yolların ayrılmasının ardından Burak Elmas yönetimi göreve İspanyol Teknik adam Domenec Torrent'i getirmişti. Torrent'in performansı camiayı çok tatmin etmedi. Yeni gelecek yönetimin de kendisiyle devam etmeyeceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Dursun Özbek'in ilk icraatı olacak!

Galatasaray'da 39. başkan olarak seçilen Dursun Özbek Torrent'le yola devam etmeyecek. Özbek seçim öncesi yaptığı konuşmada konuya temkinli yaklaşarak "Konuyla ilgili arkadaşlarımız çalışıyor. Öncelikle Torrent’in sözleşmesine bakmamız lazım. Hoca konusundaki planımız hazır" demişti.

2 milyon 160 bin Euro

Özbek ve yönetiminin salı günü başkanlık mazbatasını aldıktan sonra ilk icraat olarak Torrent'le yolları ayırması bekleniyor. Ayrıca Özbek'in İspanyol teknik adamın yardımcılarıyla birlikte 1 yıllık hak edişi olan 2 milyon 160 bin euronun ödenmesi gerekiyor.

İspanyol teknik adam Galatasaray'ın başında 20 maça çıkmış 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet almıştı. 59 yaşındaki Torrent'in galibiyet ortalaması 1.39 olmuştu.







