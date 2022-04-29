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Son dakika Galatasaray haberi! Torrent'in tazminat belirsizliği! İşte sözleşme gerçeği

Galatasaray’ın teknik direktörü Domenec Torrent'in sözleşmesindeki tazminat konusu gündem oldu. Ancak tazminatın detaylarına dair ortada net bir şey yok.

29 Nisan 2022, Cuma 08:46 Son Güncelleme:
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Son dakika Galatasaray haberi! Torrent'in tazminat belirsizliği! İşte sözleşme gerçeği

Galatasaray yarın sandığa giderken başkan adaylarını en çok zorlayan konulardan biri de Torrent’in durumu olacak. İspanyol teknik adamın sözleşme şartlarına ilişkin belirsizlik nedeniyle Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu’nun hoca konusunda net tavır ortaya koyamadıkları belirtildi.

Torrent’in mevcut kontratındaki tazminat konusunda kulüp tarafından herhangi bir bilgilendirme yapılmayan başkan adaylarının bu nedenle kesin kararlarını seçim sonrasına bıraktıkları bildirildi. Başkan adayları Torrent’le yolların ayrılması durumunda bunu mali açıdan en az hasarla atlatmak istiyor. (Skorer)

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