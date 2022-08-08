Son dakika Galatasaray haberi! 'Torreira yürekli savaşçı'

Lucas Torreira, son derece iyi bir futbolcu. Uruguay futbolunun ana özelliklerini içinde barındırıyor; Yüreğiyle oynar, savaşçı, topa hakim ve asla vazgeçmez. Torreira, orta sahanın merkezinde görev yapıyor. 2014-15'te Sampdoria'da oynadıktan sonra Pescara'ya kiralandı. Ne yazık ki bu süreçte bir sakatlık yaşadı ve 1,5 ay sahalardan uzak kaldı. Ancak sezonun ikinci yarısında çok iyi geri döndü. 2015-2016'da yeniden Sampdoria formasını giymeye başladı ve gerçek potansiyelini gösterdi. Serie A'da top kapmada hem kulübün hem de Serie A'nın olağanüstü oyuncularından birine dönüştü. 2018 yazında Arsenal, 30 milyon Euro ödeyerek onu aldı. Başlangıçta Unai Emery'nin kilit oyuncularındandı ve Arsenal'de birçok maça çıktı.









2022'deki yeri garanti

Ancak daha sonra yerini kaybetti. Diego Simeone, onu istedi ve Atletico Madrid'e kiralandı. Sezonun ilk maçlarında oynadı ama sakatlık sorunlarıyla mücadele etti. Fiorentina ise onun son duraklarından biriydi ve burada mükemmel bir performans göstererek eski gücünü geri kazandı. Tecrübeli oyuncu, Uruguay'ın 2022 Dünya Kupası'na gidecek kadrosunda da yer alıyor.

Mertcan Polat