Son dakika | Galatasaray haberi: Teknik direktör operasyonu başladı!

Galatasaray 'da Fatih Terim ile yollar ayrıldıktan sonra göreve Domenec Torrent geldi. Ancak İspanyol teknik adam, şans bulduğu dönem içerisinde hayal kırıklığı yarattı. Aslan, saha içinde uyum ve iletişim problemlerini çözemezken, oynanan futbolda da ilerleme kaydedilemedi. Hâl böyle olunca başkan Burak Elmas, yeni arayışlar içerisine girdi. Gelen son haberlere göre Galatasaray'ın yeni hocasının yerli olması bekleniyor. Bu anlamda ise daha önce Sarı- Kırmızılı camiada görev yapmış isimlere şans vermesi hedefleniyor. Listede ise iki aday var.

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Kısa süre içerisinde...

1985-2005 yıllarında Sarı- Kırmızılı formayı terleten ve 2008-2009'da 16 maç boyunca Galatasaray'ı çalıştıran Bülent Korkmaz adaylardan biri. Bir diğer isim de 1990-2001 ile 2006- 2008'de Cim Bom'da görev yapan teknik direktörlük kariyerinde ise Başakşehir ile Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Okan Buruk. Galatasaray Yönetimi'nin iki isim üzerinde yoğunlaştığı belirtilirken, kısa süre içerisinde radikal kararların alınacağı öğrenildi.

'Bu yükün altına girebilirim'

Adı Galatasaray ile anılan Okan Buruk, konuyla ilgili olarak, "Galatasaray bu durumu hak etmiyor. Galatasaray ile kimse alay edemez. Görev verildiği takdirde bu yükün altına girmeye hazırım. Haber bekliyorum. Oğlum da Galatasaray'a gitmemi çok istiyor" açıklamasını yaptı.