Hem maaş bütçesinde hem TFF limitlerinde hem de yabancı kontenjanında yer açmak üzere kolları sıvayan Galatasaray 'da, birçok oyuncuyla yollar ayrılmak üzere. 2022'ye geniş çerçeveli bir kadro operasyonuyla "Merhaba" diyen Sarı-Kırmızılılar, ilk olarak sezon başında Portekiz Ligi'nden kiralanan Gustavo Assuncao'yu geri gönderiyor. Genç orta saha oyuncusunun kiralık sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilecek. İlk devrede süre alamayan bir başka isim olan kaleci Fatih Öztürk de bir başka Süper Lig kulübüyle anlaştı ve teknik patron Fatih Terim'in onayıyla önümüzdeki günlerde 35 yaşındaki futbolcunun transferi resmiyet kazanacak.









Yol hazırlığı başladı bile

Ara transferde kadrosuna sağ bek takviyesi yapacak olan Aslan'da, DeAndre Yedlin'le de yollar ayrılıyor. Sezon başında Premier Lig'e transferi son anda suya düşen tecrübeli futbolcu, bu kez ülkesi Amerika Birleşik Devletleri'ne dönüyor. Yedlin'in eşyalarını taşımak üzere hazırlıklara başladığı öğrenildi. Cim Bom'un gözden düşen bir başka savunmacısı Luyindama da tekrar Belçika'ya dönmek üzere. Antwerp'le anlaşan Kongolu stoper, satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanacak. Tarafların sezon sonunda da yola birlikte devam etmesi bekleniyor.









Feghouli'ye bonservis yok

Kadrodaki en flaş gelişmelerden biri ise Feghouli cephesinde yaşanıyor. Cezayirli yıldızın Başakşehir'le yaptığı transfer görüşmeleri olumlu seyrediyor. 3 milyon 850 bin Euro'luk yıllık garanti ücretiyle Galatasaray'ın en fazla kazanan oyuncusu konumunda olan tecrübeli futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Sarı-Kırmızılılar, Feghouli'nin Başakşehir'le anlaşması halinde herhangi bir bonservis bedeli talep etmeyecek. Ancak bir takas formülünün masada olduğu da gelen haberler arasında. Galatasaray'ın sıradaki planı, Babel'le de devre arasında yolları ayırmak. Hollandalı oyuncuyla önümüzdeki günlerde bir görüşme yapılacağı öğrenildi.

Metin Karabaş