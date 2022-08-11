Son dakika Galatasaray haberi! Stoper harekatı...

Galatasaray , Victor Nelsson'a alternatif bulmak için düğmeye bastı. Danimarkalı oyuncunun ayrılık için geri sayıma geçmesiyle beraber, stopere iki takviye yapmaya karar veren Sarı-Kırmızılılar'ın gündeminde yine Kaan Ayhan var. Milli futbolcunun kulübüyle görüşmek için birkaç gün içinde İtalya'ya gitmeye hazırlanan Erden Timur, aynı zamanda Sassuolo'dan sağ bek Mert Müldür'ü de isteyecek. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Siyah-Beyazlılar'ın da istediği Kaan için İtalyan kulübünün 9-10 milyon Euro'luk bir beklenti içinde olduğunu dile getirmişti. Galatasaray Yönetimi ise bu operasyonun 5 milyon Euro'ya tamamlanabileceğini düşünüyor. Bütçe de buna göre hazırlanmış durumda. Mert Müldür için de 7 milyon Euro'ya kadar çıkılacak, fakat önceliğin Kaan'da olduğu belirtiliyor.

Giresun maçından sonra...

Gündemdeki diğer stoper 25 yaşındaki Andreas Hanche- Olsen'in transferinde de son viraja girildiği öğrenildi. Galatasaray, Norveçli savunmacıyı 3.5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Başarılı savunmacıyla da senelik 750 bin Euro üzerinden anlaşma sağlandığı kaydedildi. Sarı- Kırmızılılar'ın Olsen transferini Giresunspor maçından sonra açıklaması bekleniyor. Belçika'nın Gent takımında forma giyen 1.85 boyundaki Olsen, stoperin yanı sıra sağ ve sol bekte de görev yapabiliyor. Fredrik Midtsjö ile aynı menacerlik şirketine bağlı olan Norveçli futbolcunun, Galatasaray'a gelmek için sabırsızlandığı ifade edildi.





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Kaan Ayhan'ın bonservisi için Galatasaray'ın gözden çıkardığı bedel 5 milyon Euro. Aynı görüşmede Mert Müldür için de teklif yapılması bekleniyor.

Denayer'den haber bekliyorlar!

Lyon'dan ayrıldıktan sonra yüksek maaş talebi nedeniyle şu ana kadar hiçbir takımla anlaşamayan Jason Denayer de Galatasaray'ın gündemindeki yerini koruyor. Ancak Sarı- Kırmızılılar, Belçikalı savunmacı için bütçe yükseltmeye sıcak bakmıyor. Denayer'e son bir teklif yapıldığı ve haber beklendiği belirtiliyor. Eğer Jason Denayer yeniden Galatasaray'a gelmeyi kabul ederse, stoperdeki yol haritasının yeniden belirleneceği öğrenildi.

Midtsjö ile aynı menacerlik şirketine bağlı olan 25 yaşındaki Olsen, hem stoper hem de sağ ve sol bek olarak görev yapabiliyor.