Galatasaray 'da bir devrin sonu... Sofiane Feghouli'nin Galatasaray'daki 5 yıllık kariyeri sona eriyor. 2018 ve 2019 şampiyonluklarında önemli katkılar sunan fakat sonrasında istikrarsız performansıyla taraftarların tepkisini toplayan Feghuoli ile, Galatasaray sözleşme uzatmayacak. 32 yaşındaki futbolcu, Ağustos 2017'de 4 milyon 250 bin euro bonservis bedeliyle West Ham United'dan Galatasaray'a transfer olmuştu.

Galatasaray'da kalmak adına fedakarlık yapması beklenen "Soso"nun buna yanaşmadığı ve yönetiminin de tecrübeli futbolcunun yüksek maaş yükünden kurtulabilmek adına herhangi bir adım atmayacağı öğrenildi.

GALATASARAY'DAN FEGHOULI YERİNE GENÇ KANAT HAMLESİ

İsmi sık sık transferle anılan Feghouli ile yazın Olympiakos ciddi şekilde ilgilenmiş, devre arası transfer döneminde ise Medipol Başakşehir'in bir girişimi olmuştu. Feghouli'nin sözleşmesi sona ermesinin ardından, yoluna Süper Lig 'den bir başka takımla devam etmesi ihtimaller arasında.

Galatasaray'ın Cezayirli futbolcuyu gönderip yerine daha az maliyetli ve genç bir kanadı takıma kazandırmak istediği biliniyor.

Feghouli, Galatasaray'da 157 maça çıktı ve 34 gol, 30 asistlik bir performans sergiledi. Feghouli'nin Transfermarkt verilerine göre 2 milyon 200 bin euro. (Akşam)