Son dakika Galatasaray haberi! Sivasspor maçına 40 bin taraftar

Galatasaray 'ın pazar akşamı Sivasspor ile oynayacağı lig maçına taraftarların ilgisi artarak devam ediyor. Her ne kadar takım ligde hedefsiz kalsa da kulüpte belirsizlik ortamının zirve yaptığı bu dönemde Sarı-Kırmızılı renklere sahip çıkmak isteyen futbolseverler, Sivas karşılaşmasında tribünleri doldurmaya hazırlanıyor. Fiyatları 30 TL ile 400 TL arasında değişen biletlere hücum eden taraftarlar, şimdiden satışlarda 40 bin barajını geçmiş durumda. Maç günü yapılacak satışlarla birlikte hem 42 bin seviyesinin aşılması hem de mağazalardaki ürünlere artan talep sonucunda ciddi bir ciro elde edilmesi bekleniyor.

Yeni başkan da gelecek

Sivasspor maçıyla birlikte, yeni başkan da görevine başlamış olacak. Yarın akşamki kongrede seçilecek Galatasaray'ın 39. başkanı, Sivasspor karşılaşmasını tribünde izleyerek taraftarı selamlayacak. Bu seçimle görevini devredecek olan Burak Elmas'ın da bu maçta tribündeki yerini almak ve yeni başkana eşlik etmek istediği öğrenildi.