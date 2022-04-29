Son dakika Galatasaray haberi! Sarı kırmızlılarda seçim iptal!

Kulüp Üyesi Fırat Develioğlu'nun açtığı dava sonrası son genel kurulun geçirsiz sayılması istenmiş ve seçime tedbir getirilmişti. 22 Nisan'da yapılan duruşmada ise tedbir kalkmıştı. Dava dün istinaf mahkemesinde görüldü ve karar bugün UYAB'ta yayınlandı. İstinaf mahkemesi seçimi durdurma kararı aldı.

Şimdi gözler yeniden Başkan Burak Elmas'ta. Seçim kararı alınırsa sarı-kırmızılılar 21 gün içinde sandığa gidecek. Elmas ve Yönetimi devam etmek isterse görevlerinde kalacaklar.

METİN ÖZTÜRK'TEN AÇIKLAMA

Sarı kırmızılı takımda yarın gerçekleşmesi planlanan ancak mahkeme tarafından tedbir kararı konulan seçim ile ilgili başkan adaylarından biri olan Metin Öztürk'ten açıklama geldi. Twitter hesabından açıklama yapan Öztürk "Mahkeme mahkeme koşup, bitmeyen bir ahlaksızlıkla Galatasaray 'ın geleceği ile oynayanları ve arkasındakileri biliyoruz. Yazıklar olsun kalıbınıza." şeklinde sert sözler sarf etti.

YUSUF GÜNAY: HUKUKA AYKIRIDIR

Galatasaray Eski Başkan Yardımcısı Yusuf Günay yaptığı paylaşımla "İstinaf Mahkemesi'nin yarın yapılacak olan seçimi durduran tedbir kararı hem esas, hem de usul yönünden açıkça hukuka aykırıdır." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

10. Asliye Mahkemesi, Galatasaray’ın 26 Mart’ta yapılan mali genel kurulun iptali ve 30 Nisan'da gerçekleşecek seçim için ihtiyati tedbir kararı vermişti.

Valilik, 26 Mart'da düzenlenen olağan mali genel kurulda usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle dava açmış ve 10. Asliye Mahkemesi, 30 Nisan 2022'de gerçekleşmesi beklenen olağanüstü seçimli genel kurul toplantısının tedbiren durdurulmasına karar vermişti.

Davacı Fırat Develioğlu'nun, davalı Galatasaray Spor Kulübü Derneği'ne açtığı dernek genel kurulunun iptali istemli dava dilekçesini inceleyen İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi tensip kararına varmıştı.

Daha sonra 10. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından görülen davada ihtiyati tedbir kararı kaldırılmış ve Galatasaray'ın seçimi gerçekleştirmesi için önünde bir engel kalmamıştı. Ancak Fırat Develioğlu'nun tedbir kararının devamı için üst mahkemeye başvurması sonrasında İstinaf Mahkemesi, tedbirin devamına karar vererek Galatasaray'daki seçim iptal etti.



