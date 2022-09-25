Sezon başında Sevilla'nın teklifi sonrası takımdan ayrılması ciddi şekilde gündeme gelen Victor Nelsson, kulüplerin parasal konularda anlaşamaması sonrası Galatasaray 'da kalmıştı. Sarı-Kırmızılı yönetim, şu ana kadar takımın en istikrarlı isimlerinden biri olan Danimarkalı yıldızla ilgili sürpriz bir hamle yaptı.

YÜZ YÜZE GÖRÜŞME OLACAK

Alınan bilgilere göre yönetim, geçtiğimiz sezon 7 milyon Euro karşılığında Kopenhag'dan transfer edilen Nelsson'un sözleşmesini uzatmak için çalışmalara başladı. Genç yıldızın menajerinin İstanbul'a çağrıldığı ve önümüzdeki günlerde yüz yüze görüşmelerin yapılacağı da öğrenildi.





Galatasaray yönetiminin hedefi, Nelsson'un mevcut sözleşmesinde bulunan 25 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ortadan kaldırmak. Kasım ayının sonunda Danimarka Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda boy gösterecek olan yıldız futbolcunun olası bir iyi performansı sonrası ara transfer döneminde kulübe çok sayıda teklif geleceği tahmin ediliyor.

MAAŞINA ZAM DA YAPILACAK

Yönetim serbest kalma bedelini kaldırarak olası bir ayrılığın da önüne geçmeyi hedefliyor. Şu anda 1 milyon Euro garanti ücreti olan Victor Nelsson'a yeni sözleşme yapılması durumunda maaşın 1.5 milyon Euro seviyelerine çekileceği de öğrenildi. Bu sezon 7 resmi maçta 630 dakika sahada kalan Danimarkalı stoper liderlik özellikleri ve performansıyla kalitesini yine ortaya koydu. (Takvim)



