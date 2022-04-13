Nuri Şahin performansı ile büyüledi! Galatasaray 'da Domenec Torrent ile yollar tazminat ödenmeden ayrılırsa, başkan adayı Metin Öztürk'ün seçilmesi halinde takımın başına Antalyaspor'un genç antrenörü getirilecek.

NURİ ŞAHİN, METİN ÖZTÜRK'ÜN İLK HEDEFİ

Galatasaray'da gözler 30 Nisan'da yapılacak seçime çevrildi. Başkan adayları Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu'nun teknik direktör adayları çok merak ediliyor. İki aday da Domenec Torrent'e bir tazminat ödemek istemiyor. Bu sorun çözülürse hoca konusunda iki adayın da planları hazır durumda.

Metin Öztürk, Antalyaspor'un başında tarihi bir performans sergileyen Nuri Şahin'e takımı emanet etmeyi planlıyor. Nuri Şahin, göreve gelir gelmez yaptığı dokunuşlarla Antalyaspor'un çehresini değiştirdi.

NURİ ŞAHİN'DEN BAŞARILI GRAFİK

Son 10 maçlık periyotta yenilgi yüzü görmeyen Kırmızı-Beyazlılar kalesinde sadece 4 gol gördü ve 24 puan topladı. 33 yaşındaki genç çalıştırıcının sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Diğer aday Eşref Hamamcıoğlu ise yabancı bir antrenörü takımın başına getirmeyi hedefliyor. (Akşam)