Bu sezon 13 oyuncuyu kadrosuna katan Galatasaray 'ın transferde nasıl ince eleyip sık dokuduğunu SABAH SPOR açıklıyor.... Süreci yöneten Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, transfer edilen 13 oyuncu için de özel raporlar aldı. Avrupalı scoutlarla temasa geçen sarı-kırmızılı yetkililer, her yeni oyuncu için ortalama 15 sayfa karakter analizi, takım arkadaşlarıyla ilişkisi, aile yaşantısı ve antrenman performansı gibi bilinmeyen detayları içeren özel bilgiler edindi. Transferlerin hepsi bu raporlar çerçevesinde değerlendirildi.

DÜNYA YILDIZI MATA SORUN ETMEDİ!

Başta Sergio Oliveira ve Mertens olmak üzere yeni gelen oyuncular çabuk sürede uyum sağladı. 4. haftadaki Trabzonspor maçında tartışmalı penaltı pozisyonunun kahramanı olan Lucas Torreira, bizzat kulüp yetkililerine televizyon açısının yanıltıcı olduğunu söyledi ve sosyal medya üzerinden resmi hesaplarla yapılacak penaltı isyanının önüne geçti. Torreira için gelen raporda dürüstlük ifadesinin boşuna yazılmadığı ortaya çıktı. Son transfer Mata da iki haftadır kadroya alınmamasına rağmen sorun çıkarmadı ve teknik heyetin kararını saygıyla karşıladı.





İŞTE TRABZONSPOR MAÇINDAKİ POZİSYON

Trabzonspor-G.Saray maçının 3. dakikasında Seferovic'in şutunda top, bordo-mavili futbolcu Larsen'in dirseğine çarptı. Sarı-kırmızılılar da penaltı olduğu yönünde itirazda bulundu. Ancak farklı açılardan bakıldığında meşin yuvarlağın önce Torreira'nın ayağına, ardından Larsen'e temas ettiği görüldü, devam kararı çıktı.

TUCHEL'I GÖLGEDE BIRAKTI!

Sarı-kırmızılı kulüp, yaptığı transferlerle dünya basınında adından söz ettirdi. Galatasaray'ın transferleriyle ilgili üretilen olumlu içerikler, olumsuz haberlere yüzde 98 üstünlük sağladı. 1-13 Eylül tarihlerinde Aslan'ın kadrosuna kattığı futbolculara yönelik yurt dışı kaynaklı; yazılı, görsel ve dijital medyada 57 bin 598 içerik paylaşımı yapıldı. Thomas Tuchel'in Chelsea'den ayrılışı, Cimbom'un transferinin gölgesinde kaldı. Le Figaro, bu konuya vurgu yaparak İcardi ve Mata gibi isimlerle adeta transfer şovu yapan Galatasaray'ın gündemi eline geçirdiğini ifade etti.







