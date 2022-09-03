Son dakika Galatasaray haberi! Sarı kırmızılılarda Kaan Ayhan girişimi yoğunlaştı
Savunmaya takviye yapmak isteyen Galatasaray'da, Beşiktaş'ın gündeminde yer alan isimlerden birisi olan Kaan Ayhan transferi için girişimler yoğunlaştı. Sarı kırmızılı takımın yönetimi, milli futbolcuyu kadroya katmak için çalışmalarını artırdı.
Galatasaray yönetimi, transferin bitimine sayılı günler kala Kaan Ayhan’ı kadrosuna katma girişimlerini yoğunlaştı. Hem Sassuolo Kulübü hem de oyuncuyla görüşmelerini sürdüren sarı kırmızılıların bu transferde ısrar etmesinin 3 önemli nedeni bulunuyor.
1- Mevcut kadroda düzenli olarak ilk 11’de oynayabilecek nitelikte sadece 3 oyuncu (Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Abdülkerim Bardakçı) bulunuyor. Kaan Ayhan gelirse bu sayı 4’e çıkacak.
2- Stoperde Victor Nelsson ve Abdülkerim’in yedeği yok. Bu mevkinin diğer oyuncusu Christian Luyindama teknik heyet tarafından yeterli bulunmuyor.
3- Kaan aynı zamanda önlibero oynayabildiği için bu mevkinin 1 numaralı ismi Torreira’ya da ciddi bir alternatif olacak.