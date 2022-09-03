Galatasaray yönetimi, transferin bitimine sayılı günler kala Kaan Ayhan’ı kadrosuna katma girişimlerini yoğunlaştı. Hem Sassuolo Kulübü hem de oyuncuyla görüşmelerini sürdüren sarı kırmızılıların bu transferde ısrar etmesinin 3 önemli nedeni bulunuyor.

1- Mevcut kadroda düzenli olarak ilk 11’de oynayabilecek nitelikte sadece 3 oyuncu (Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Abdülkerim Bardakçı) bulunuyor. Kaan Ayhan gelirse bu sayı 4’e çıkacak.

2- Stoperde Victor Nelsson ve Abdülkerim’in yedeği yok. Bu mevkinin diğer oyuncusu Christian Luyindama teknik heyet tarafından yeterli bulunmuyor.

3- Kaan aynı zamanda önlibero oynayabildiği için bu mevkinin 1 numaralı ismi Torreira’ya da ciddi bir alternatif olacak.