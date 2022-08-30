Galatasaray yeni sezona oldukça iddialı bir kadroyla girdi. Sarı Kırmızılılar transfer döneminde Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sergio OIiveira, Leo Dubois, Haris Seferovic, Fredrik Midtsjö, Lucas Torreira ve Dries Mertens gibi isimleri kadrosuna kattı.

Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da yeni transferler beklenen katkıyı veremedi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor maçının ardından yaptığı açıklamada 3 transfer için yoğun çaba harcadıklarını ifade etti.

Sarı Kırmızılılar transfer döneminin kapanacağı 8 Eylül tarihine kadar stoper, sol bek, kanat ve forvet bölgelerine transfer yapmayı hedefliyor.





YENİ TRANSFERDE BÜYÜK RİSK

Süper Lig’deki son maçında Trabzonspor ile deplasmanda golsüz berabere kalan Galatasaray’da geride kalan 4 haftada büyük umutlarla alınmasına rağmen ortaya koyduğu performansla hayal kırıklığı yaratan Haris Seferovic konusunda sar-kırmızılıları sıkıntılı günler bekliyor.

Şimdiden 4 maça çıkan 30 yaşındaki forvet 16 kez daha sarı-kırmızılı formayı giyerse sözleşmesi otomatik olarak uzayacak. Bu durumda opsiyon maddesi de devre girecek ve Cim-Bom Seferovic’in bonservisini 2.5 milyon euroya alacak. Seferovic ise 3 sene daha 2.3 milyon euro kazanmaya devam edecek.

Oyuncunun şu ana kadarki ortaya koyduğu performans hem yönetimin hem de teknik heyetin keyfini kaçırırken tecrübeli forvetin de yeni bir golcü alınacağı haberlerinden rahatsız olduğu belirtildi. İsviçreli oyuncu Trabzonspor deplasmanında yerini Gomis’e bırakırken de mutsuz bir tavır sergilemişti.

Galatasaray, Süper Lig’de geride kalan 4 haftada sadece iki kez fileleri sarsıp 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken, Seferovic bütün maçlarda ilk 11’de başlamasına rağmen ağları havalandırmayı başaramadı. (Skorer)



