Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, takımdaki kötü gidişatın nedeni olarak gördüğü 3 futbolcuyu (Arda Turan, Morutan ve Alpaslan Öztürk) Göztepe maçının kadrosuna almamıştı. Sabah'ın haberine göre; Arda'nın özellikle Fatih Terim ile çektirdiği fotoğraftan rahatsız olan İspanyol hoca, tecrübeli futbolcunun biletini kesti. Olimpiu Morutan'ın ise antrenman performansını yetersiz olarak niteledi.

Alpaslan Öztürk'ün de disiplinsiz davrandığını iddia eden Torrent, bu 3 ismin de süresiz kadro dışı kalmasını istedi. Ancak Başkan Burak Elmas, Torrent'in bu talebini, yaşanan krizi daha da derinleştireceğini düşündüğü için 'şimdilik' reddetti. Çaykur Rizespor ile pazar günü oynanacak karşılaşmanın da kazanılması halinde ise bu öneriyi kabul edebileceği bildirildi.

ARDA TURAN GERİ ÇEKİLDİ, LİDER GOMİS

G.Saray'a 3 buçuk sene sonra dönen Bafetimbi Gomis, bıraktığı yerden devam ediyor. Kritik golleriyle Aslan'a yine hayat veren Fransız oyuncu, takım arkadaşlarına da kendisini hemen kabul ettirdi. Aslan'a 3 kişilik ekibiyle dönen Gomis, İstanbul'da yanından antrenör, fizyoterapist ve aşçısını ayırmıyor. Kendisine saha dışında çok iyi bakan tecrübeli forvet, 36 yaşını devirse de ekstra çalışmaları sayesinde gücünü korumasını bildi. Torrent'in gelişiyle kaptanlardan Arda Turan geri plana çekilirken, liderlik rolüne takımı yemeğe götüren Gomis soyundu. Kaptan Muslera ile hareket eden Gomis farkını gösterdi ve Göztepe deplasmanında Aslan'ı ipten aldı.