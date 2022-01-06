Son dakika Galatasaray haberi! Sacha Boey geri dönüyor

Sakatlık, cezalı ve kovid nedeniyle 10 oyuncusundan yoksun çıkacak olan Galatasaray 'da sahaya çıkacak 11 şekillenmeye başladı.

Milliyet'in haberine göre; Muslera'nın yokluğunda kaleyi yine İsmail Çipe koruyacak. Teknik direktör Fatih Terim'in savunma hattını Boey, Nelsson, Işık Kaan ve Ömer'den oluşturacağı öğrenildi.

Sakatlıktan dolayı bir süredir arkadaşlarından ayrı kalan Boey, eylül ayından bu yana görev yapamamıştı.

Deneyimli teknik adam, orta alanda ise yine Taylan, Berkan ve Cicaldau üçlüsüne şans verecek.

Cim-Bom'da ön tarafta ise Morutan-Halil ve Babel forma giyecek.







