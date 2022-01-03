Süper Lig 'in 20. haftasında Giresunspor'u konuk edecek olan Galatasaray 'a Patrick van Aanholt’tan kötü haber geldi. Sarı Kırmızılı ekip, tecrübeli oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Hollanda'daki karantina süresi cuma günü dolacak olan van Aanholt, aynı gün yapılacak test sonucunun negatif çıkması durumunda İstanbul’a dönecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Hissettiği belirtiler sonrası ülkesi Hollanda’da yaptırdığı Covid-19 PCR testinde pozitif sonuç görülen Patrick van Aanholt’un izolasyon ve tedavi sürecine başlandı. Hollanda’daki karantina süresi cuma günü dolacak olan oyuncumuzun, aynı gün yapılacak test sonucunun negatif çıkması durumunda İstanbul’a dönmesi planlanıyor.'' ifadeleri kullanıldı.





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