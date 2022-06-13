Son dakika Galatasaray haberi! Önce hoca sonra transfer

Başkan Dursun Özbek, bugün kurmaylarıyla bir toplantı gerçekleştirecek. Bu anlamda yoğun seçim sonrasında Özbek ve ekibini de hararetli bir süreç bekliyor. Aslan'da ilk konu teknik direktör konusu. Burak Elmas döneminde göreve getirilen Domenec Torrent ile yollar ayrılacak. İspanyol hocanın tazminatı konusunda yeniden görüşmeler yapılacak. Torrent ile yolların ayrılmasından sonra da 3 aday var. Her seferinde Galatasaray 'a gelmek istediğini belirten Okan Buruk ile masaya oturulacak. Son olarak Başakşehir'i çalıştıran 48 yaşındaki çalıştırıcı, Aslan'ın başına gelmek için can atıyor.

Buruk olmazsa...

Fakat Buruk ile olur da el sıkışılamazsa bu sefer listedeki diğer isimlere yönelinecek. İkinci sırada ise Ukrayna ekiplerinden Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Roberto De Zerbi var. 43 yaşındaki teknik adamın gelmesi halinde uzun vadeli bir proje düşünülüyor. Üçüncü sırada da Arjantin'in köklü kulüplerinden River Plate'in başındaki Marcelo Gallardo yer alıyor.