Galatasaray ile bu sezon başında geçireceği kampın çok önemli olduğunu düşünen Norveçli sağ bek bu nedenle tedbirli hareket ediyor. Gözünden geçirdiği talihsiz kaza sonrası 1 yıl sahalardan uzak kalan ve Galatasaray’da kontratının son senesine giren 30 yaşındaki oyuncu hem kulübe borcunu ödemek hem de sergileyeceği performansla yeni bir sözleşme yapmak istiyor. İyi bir kamp geçirerek sezona formda bir giriş yapmak isteyen Omar’ın bu sezonla ilgili büyük beklenti içinde olduğu ve çok konsantre olduğu belirtildi.

30 yaşındaki oyuncu ligde son 4 maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemezken toplamda 7 karşılaşmada 549 dakika sahada kalabildi.

Cebrail’den açıklama

Galatasaray’ın transfer listesindeki Cebrail Kareyel transferiyle ilgili açıklama yaptı. Altay’dan ayrılan genç sağ bek, başkan adayı Dursun Özbek ile görüştüğünü açıkladı.

Radyospor’da konuşan Cebrail Kareyel, “Altay ile sözleşmem sona erdi. Galatasaray başkan adayı Dursun Özbek ile İstanbul’a geldiğimde görüşmem olmuştu. Bu görüşme tanışma babında oldu. Dursun Özbey’in otelinde kalıyorduk, tanıştık. Sayın Özbek beni beğendiğini söyledi, bu şekilde kısa bir sohbetimiz oldu. Transfer konusu hiç konuşulmadı” dedi.

Ada müjdesi

Galatasaray’da başkan adayı Dursun Özbek, 11 Haziran seçimleri öncesi konuştu. Özbek, “Bizim odağımız G.Saray’ı, konusunda tecrübeli bir ekiple, detaylıca planlanmış bir çalışmayla mali bağımsızlığa kavuşturarak, geleceğini garanti altına almaktır. Bu bizim sadece Galatasaray’ı sevenlere değil çocuklarımıza, torunlarımıza karşı sorumluluğumuzdur” dedi.

Ada konusunda da konuşan Özbek, “Galatasaray Adası’nda en kısa zamanda üyelerimize hizmet verir bir sosyal tesis alanı oluşturmak için çalışmalara başlayacağız. Tüm bu çalışmaların maliyeti de yönetim kurulumuz tarafından karşılanacaktır” diye ekledi. (Milliyet)