Galatasaray 'da Mbaye Diagne'nin sözleşmesinin feshi sonrası yabancı kontenjanında oluşan 1 kişilik boşluk Omar Elabdellaoui ile dolduruldu. Omar Elabdellaoui'nin lisansı Türkiye Futbol Federasyonu üzerinden yeniden aktif hale getirildi.

Başkan sinyalini vermişti

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, 2 Şubat'ta transfer dönemine ilişkin açıklamalarda bulunurken Omar Elabdellaoui'nin durumuna değinmişti: "Omar Elabdellaoui ile beraber yabancı sayımız 15’ti. Hocamız Omar’ın antrenmanlardaki performansını çok beğeniyor. Maç eksikliği var ama kapatacak. Aynı zamanda da bazı oyuncularımızla yol ayırmak mecburiyetindeydik. Yedlin ve Luyindama takımdan ayrıldı"

Daha öncesinde de Elmas, "Büyük ihtimalle Yedlin, takımımızdan ayrılacak. Onun yerine UEFA listesine Omar'ı ekleyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Ligdeki son maç 26 Aralık 2020

Galatasaray'ın 2020-21 sezonu başında Olympiacos ile olan sözleşmesinin sona ermesiyle kadrosuna kattığı Omar Elabdellaoui, Sarı-Kırmızılılar ile ligde toplam 10 maça çıkmıştı. 26 Aralık 2020'de Trabzonspor 'u deplasmanda 2-0 mağlup ettikleri maçta son kez Galatasaray forması giymişti.

31 Aralık 2020'yi 1 Ocak 2021'e bağlayan gecedeki yeni yıl kutlaması sırasında talihsiz bir kaza sonucunda yaralanan Elabdellaoui'nin yüzünde yanıklar ve gözlerinde hasar olduğu belirtilmişti. Gözündeki hasar nedeniyle ameliyat süreçleri geçiren Omar Elabdellaoui, kız kardeşinden aldığı kök hücre ile sağ gözünün de tamamen iyileştiğini ve doktorlarının yeşil sahalara dönmesine yeşil ışık yaktığını belirtmişti. Bu talihsiz süreci atlatan Omar Elabdellaoui, bir süredir Galatasaray ile takım antrenmanlarında yer alırken teknik direktör Domenec Torrent'ten de olumlu not almayı başardı.