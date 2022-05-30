Galatasaray 'da yaşadığı sakatlık sonrasında 1 yıl sahalardan uzak kalan Omar Elabdellaoui, sezon ortasında da sakatlıklarla boğuşmuştu. Norveçli futbolcu, bir dönem milli takıma çağrılırken, bu sebepten ötürü affını istemişti. Yıldız oyuncu, yine benzer bir karara daha imza attı. 29 yaşındaki yıldız, yeniden Norveç Milli Takımı'na davet alırken, bir kez daha af talep etti. Sezonun son bölümünde adale sakatlığı geçiren oyuncunun, benzer problemler yaşamamak adına böyle bir karar aldığı ortaya çıktı.

Burada kalmak istiyor

Deneyimli sağ bekin, bu kararı almasındaki en büyük etkenin ise gelecek sezona tamamen hazır olarak girmek için olduğu öğrenildi. Ayrıca Galatasaray ile 1 yıllık sözleşmesi kalan Omar'ın, bu sezon göstereceği performans ile kariyerini burada sürdürmek istediği belirtildi.