Son dakika Galatasaray haberi! Okan Buruk’un jokeri Midtsjö
Hürriyet'in haberine göre; Galatasaray’da 2 Ağustos’ta takımla ilk idmanına çıkan Norveçli oyuncu Antalya’da ilk 11’de yer alacak. 6 numara transferi ilk maça yetişmediği için Okan Buruk, Antalya maçında Fradrik Midtsjö’yü ön liberoda, Emre Akbaba’yı 10 numarada oynatacak. Yeniler Abdülkerim Bardakçı, Sergio Oliveira ve Haris Seferoevic de sahada olacak.
Galatasaray ’ın yeni transferi Fredrik Midstjö ayağının tozu ile sezonun açılış mücadelesi olan Antalya deplasmanında sahada olacak. Sarı kırmızılı takımın AZ Alkmaar’dan kadrosuna kattığı Norveçli futbolcu takıma katılalı sadece 5 gün olmasına karşın fizik durumu ve kondisyonu ile geçer not aldı.
EMRE AKBABA ÇOK FORMDA
Norveçli oyuncuyu hem 6 hem de 8 numarada değerlendireceğini belirten Okan Buruk, Antalya maçında Midstjö’yü defansif orta saha pozisyonunda kullanacak. Merkezde Midstjö- Oliviera ikilisini oynatacak olan Okan Buruk ön tarafta ise antrenman ve kamp performansını beğendiği tecrübeli oyuncusu Emre Akbaba’ya görev verecek.
KANATLARDA KEREM-YUNUS
Kanatlarda Kerem-Yunus en ilerde ise Antalya’da Galatasaray’ın gol umudu Seferovic olacak. Savunmada ise Nelsson-Abdülkerim görev alırken Galatasaray’da Antalya deplasmanında kadrosuna kattığı 4 yeni transferi 11’de olacak. (Hürriyet)