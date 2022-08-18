Süper Lig 'in ilk haftasında Antalyaspor'u deplasmanda mağlup eden, geçtiğimiz hafta ise evinde Giresunspor'a mağlup olan Galatasaray , üçüncü haftada yarın akşam, ligin yeni ekiplerinden Ümraniyespor'a konuk olacak. İlk hafta Fenebahçe ile 3-3 berabere kalıp, ikinci haftada Antalyaspor'a kaybeden Ümraniye'yi, yardımcılarıyla birlikte analiz eden Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, oyun planını büyük ölçüde belirledi. Rakibi hücum silahlarıyla devirmeye karar veren Okan hoca, takımın yeni yıldızlarını ilk 11'de oynatarak, ilk iki haftadaki formsuz isimleri kızağa çekmeye hazırlanıyor.

İstekli tavrından memnun

Buruk, ileri uçta görev vereceği Seferovic'in yaratacağı boş alanları iyi değerlendirmesi için Dries Mertens'i ona yakın oynatacak ve bir anlamda Aslan'a mücadeleye çift forvet başlayacak. Daha önce bu görevi üstlenen Emre Akbaba'nın ise bu defa kulübeye çekilmesi düşünülüyor. Mertens her ne kadar Giresun karşısında oyuna girdikten sonra fiziksel açıdan çok hazır görünmese de, hocası Okan Buruk'tan formayı isteyerek, takımına maksimum katkı vermeye hazır olduğunu bildirdi. Başarılı çalıştırıcı da, Belçikalı yıldızın istekli tavrından memnun.

Partneri kim olacak?

Bir başka önemli değişiklik orta alanda yaşanacak. Takımın diğer yıldız transferi Lucas Torreira da, Ümraniyespor deplasmanında ilk 11'de görev yapacak. Uruguaylı futbolcu, savunmanın önünde oyun kurucu rolünü üstlenecek ve top rakipteyken boş alanları kapatarak defansa yardımcı olmaya çalışacak. Okan hoca, Torreira'nın partneri olarak kime görev vereceği konusunda ise henüz kararsız. Bu akşamki son taktik provada Sergio Oliveira ve Fredrik Midtsjö'yü deneyecek olan Buruk, hangi oyuncu Torreira ile daha iyi uyum yakalarsa ilk 11'de onu sahaya sürecek.

Florya'da gol provası

Galatasaray'da, Ümraniyespor ile deplasmanda oynanacak lig maçının hazırlıkları dün yapılan antrenmanla devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki idman, dinamik ısınmayla başlayıp rondo çalışmasıyla (dar alan oyunları) devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanın ana bölümünde pas-şut ve orta-şut çalışmaları gerçekleştirildi. İdman soğuma koşusuyla sona ererken, Sarı-Kırmızılı futbolcuların bu akşam 20.00'de yapılacak antrenmanla hazırlıkları tamamlayacağı ve tesislerde kampa gireceği duyuruldu.

Metin Karabaş