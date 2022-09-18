Galatasaray ’da teknik direktör Okan Buruk’un hamleleri maçlarda sonuç veriyor. Okan Buruk ilk 7 haftalık periyoda bakıldığında maç sırasında teşhisi doğru koyuyor, tedaviyi de doğru uyguluyor.

4 dakikada galibiyet golü geldi!

Cim-Bom, Nef Stadı’nda ligin flaş ekiplerinden Konyaspor karşısında çok zorlansa da Okan Buruk’un değişiklikleri ile maçı 2-1 kazanmasını bildi. 78. dakikada Van Aanholt’un yerine sağ ayaklı Dubois’i sol beke çeken başarılı çalıştırıcının bu hamlesi 4 dakika sonra galibiyet golünü getirdi.





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Büyük sıkıntılarla geçen bir sezonun ardından yeni bir takım kurulmasına rağmen ilk 7 haftada topladığı 16 puanla ve maç fazlasıyla zirveyi gören Aslan’da 48 yaşındaki antrenörün tercihleri belirleyici oluyor. İlk hafta zorlu Antalyaspor deplasmanında 89. dakikada oyuna giren Gomis 1 dakika sonra galibiyet golüne imza atmıştı. 3. haftada ise Ümraniyespor deplasmanındaki dokunuş sonuç verdi. 78’de Seferovic’in yerine oyuna giren Gomis 8 dakika sonra galibiyeti getiren golü attı.

Galatasaray 5. haftada ikinci yarının tamamını 10 kişi oynamasına rağmen Gaziantep’i 2-1 yenerken yine Okan Buruk’un kararları belirleyici oldu.





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Damgasını vurdu

Genç teknik adamın Kerem’in yerine Emin, Oliveira’nın yerine Berkan, Mertens’in yerine Barış, Gomis’in yerine Seferovic ve Torreira’nın yerine Emre Akbaba hamleleri eksik oynadıkları maçta 90+1’de galibiyet golünü getirmişti.

Geçen hafta Kasımpaşa maçında ise sarı-kırmızılı teknik adam ilk yarı kötü oynayan Kerem’i ısrarla sahada tutarak istediği sonucu aldı. Son olarak ise Konyaspor karşısında özellikle Van Aanholt-Dubois tercihi ile sarı-kırmızılı teknik adam maça damgasını vurdu.

Bir tek Giresun

Okan Buruk’un tek sorun yaşadığı maç ligin 2. haftasındaki Giresunspor karşılaşması oldu. İç sahada 1-0 kaybedilen mücadelede Buruk’un tüm hamleleri etkisiz kaldı. Ancak o dönemde sezonun henüz başında olan ve transfer çalışmalarını tamamlamayan Aslan, son 5 haftadaki sonuçlarla bu mağlubiyeti telafi etti.

İlaç gibi gelecek

Yeni transferleriyle ses getiren Galatasaray’a milli ara adeta ilaç gibi gelecek. Başta Icardi ve Juan Mata gibi yıldızlar olmak üzere fizik anlamda eksiklik yaşayan oyuncular toparlanma şansı elde edecek. Icardi ve Mata’ya uygulanacak özel programlarla ligin 8. haftasından itibaren takıma entegre çalışmaları hız kazanacak. (Milliyet)