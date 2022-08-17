Giresunspor yenilgisiye taraftarını şaşkınlığa uğratan Galatasaray ’da Teknik Direktör Okan Buruk’tan sürpriz bir karar geldi.

AANHOLT'UN YERİNE TAKVİYE

Buruk’un Patrick van Aanholt’un performansından memnun olmadığı ve yönetimden yeni bir sol bek talebinde bulunduğu öğrenildi. Genç teknik adamın son olarak Giresunspor maçındaki olumsuz performansı nedeniyle Aanholt’un bölgesine takviye düşündüğü belirtildi.

BURUK'TAN SOL BEK TALEBİ

Giresunspor maçının ikinci yarısında Hollandalı oyuncuyu kenara çekip, Kazımcan Karataş’ı sahaya süren Okan Buruk aslında bu kararı ile Van Aanholt’tan duyduğu memnuniyetsizliği göstermişti. Okan Buruk’un bu sürpriz talebinden sonra sarı-kırmızılılar; forvet, kanat ve stoper hamlesine sol beki de dahil etti.

ÖMER BAYRAM GÖZDEN ÇIKARILDI

Antalyaspor ve Giresunspor maçlarında kadroda yer almayan Ömer Bayram’ın da gözden çıkarıldığı aktarıldı. 31 yaşındaki deneyimli sol bekin önümüzdeki günlerde kiralık veya bonservisiyle birlikte takımdan ayrılacağı ileri sürüldü.

TORREİRA’YA 11’DE FORMA

Galatasaray formasını ilk kez Giresunspor maçında giyen Lucas Torreira, Ümraniyespor karşılaşmasıyla beraber ilk 11’e giriyor. Teknik Direktör Okan Buruk’un cuma akşamı oynayacakları Ümraniyespor maçına 26 yaşındaki oyuncuyla başlamayı düşündüğü öğrenildi. Dries Mertens’in alacağı sürenin de Ümraniyespor maçıyla daha da artacağı belirtildi. Bu arada sarı-kırmızılı takım dün akşam yaptığı antrenmanla Ümraniyespor sınavının hazırlıklarına devam etti.

MUMİN Mİ, OLSEN Mİ?

Galatasaray’da stoper takviyesi için 2 alternatif belirlendi. Sarı-kırmızıların Belçika’da Gent forması giyen Andreas Hanche Olsen (25) ile Portekiz’de Vitoria Guimares’de oynayan Abdul Mumin (24) arasında tercih yapacağı öğrenildi. Ganalı Mumin’in, Norveçli Olsen’e göre mali yönden daha hesaplı olduğu belirtildi. Diğer taraftan Anthony Nwakaeme menajeri tarafından Galatasaray’a önerildi. 33 yaşındaki futbolcuyla ilgili kararı Okan Buruk’un vereceği ifade edildi. (Skorer)