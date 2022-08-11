Son dakika Galatasaray haberi! Nelsson için ayrılık vakti

Galatasaray , son yılların en büyük transfer gelirlerinden birini Victor Nelsson'u satarak elde edecek gibi görünüyor. Sevilla'nın Marcao'dan sonra kadrosuna katmak üzere teklif üstüne teklif yaptığı ve son olarak bonuslarla birlikte 18 milyon Euro'ya kadar çıktığı Nelsson için bu kez Everton da devreye girdi. İngiliz devinin ilgisiyle birlikte masadaki rakam 20 milyon Euro'ya yükseldi. Her ne kadar Galatasaray Yönetimi, Danimarkalı futbolcunun 25 milyon Euro'luk çıkış maddesinin ödenmesini beklese de bu teklife de oldukça cazip gözüyle bakılıyor. Sarı- Kırmızılılar'ın tek isteği, Nelsson'un ligdeki Giresunspor maçında da oynayarak taraftara veda etmesi ve yeni takviyeler için kulübe zaman kazandırması.

Gelen para transfere gidecek

Geçen sezon başında 7 milyon Euro'ya transfer edilen Nelsson, böylece 1 senede değerini 3'e katlamış olacak. 23 yaşındaki futbolcunun Danimarka Milli Takımı ile Katar'daki Dünya Kupası'nda forma giyeceği de düşünülürse, değerinin daha da artması olası. Ancak oyuncunun Erden Timur ile yaptığı son görüşmede, "Hayallerim var ve gitmek istiyorum" demesi, Galatasaray cephesinde, "Biz bu süreci daha fazla uzatmayalım" görüşüyle karşılandı. Nelsson'dan elde edilecek gelir, gündemdeki takviyelerin bonservisleri için kullanılacak.







