Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, pandemi sürecinde ciddi sağlık sorunları yaşamış ve 9 saati bulan beyin ameliyatı ile midesinden önemli bir operasyon geçirmişti. İki ameliyatın ardından da Cengiz, kulüp işleriyle ilgili çalışmalarını zorlu sürece rağmen aksatmadan devam ettirmişti. Başkan son olarak önceki gün kulübe gelerek kurul yetkilileri ile bir toplantı yapmıştı. Ancak kulüp içinde başkanın seçime gitmesi yönünde bir eğilimin ortaya çıktığı öğrenildi.

Bekledikleri olmadı

Galatasaray’da, 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay’ın başını çektiği grup, kongreye gidilmesi talebinde bulundu. Başkan’ın seçime gitme konusunda kendisine baskı yapan yöneticilere net bir cevap verdi. Cengiz’in, “Sağlığım yerinde. Galatasaray’da uzun yıllardır normal takvimde seçim yapılmıyor. Bu istikrarsızlığa son vermek iddiasında bulunduk, bunu yapacağız” dediği bildirildi.





‘Bu noktada seçim olmaz’

Başkan’ın kurullarla yapılan toplantıda da “Göreve devam” sinyali verdiği ve bu kararının diğer yöneticiler tarafından da desteklendiği kaydedildi. Talepleri geri çevrilen İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ile Asbaşkan Yusuf Günay’ın bu konudaki baskılarını sürdürmeleri beklenirken, Mustafa Cengiz’in nasıl bir tavır sergileyeceği de merak konusu oldu. Başkan’a yakın kaynaklar, Mustafa Cengiz’in sağlık durumuyla ilgili verilerin iyiye gittiğini kaydederken böyle bir noktada seçime izin vermeyeceğini ifade etti.

Seçim 10 ay sonra

Mustafa Cengiz, 26 Mayıs 2018’de Galatasaray Başkanı olmuştu. Dursun Özbek ile yarışan cengiz, 2 bin 525 oy alırken eski başkan bin 361 oyda kalmıştı. Mustafa Cengiz’in görev süresi 2021 Mayıs sonunda sona erecek. Yani önümüzdeki sezon tamamlanmış olacak.