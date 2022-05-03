Son dakika Galatasaray haberi! Muslera camiayı ikiye böldü

Sarı-Kırmızılılar'ın bir bölümü, 36 yaşındaki kalecinin artık eski günlerinden çok uzak olduğunu, özellikle sakatlık sonrası toparlanmasının kolay olmayacağını savunuyor. Bir diğer grup ise Muslera'nın Galatasaray 'a çok sayıda şampiyonluk kazandırdığını, tecrübesiyle yine fark yaratabileceğini ileri sürüyor. Galatasaray'daki sözleşmesi devam eden tecrübeli eldiven ise bu tartışmaların dışında, kariyerine Sarı-Kırmızılı formayla devam etmenin planlarını yapıyor.