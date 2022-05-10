Son dakika Galatasaray haberi! Mostafa Mohamed Fransa yolcusu

Galatasaray 'la Mostafa Mohamed'in yolları sezon sonunda ayrılacak gibi görünüyor. Yaz transfer döneminin son günlerinde Bordeaux'ya imza atmak üzereyken havalimanından dönmek zorunda kalan Mısırlı golcü, bir kez daha Fransız kulüplerinin gündeminde.

6 hafta aradan sonra ilk 11'e geri dönüş yaptığı Başakşehir deplasmanında oyundan alınınca teknik heyete tepki gösteren ve soyunma odasının yolunu tutan 24 yaşındaki santrfor, Galatasaray'dan ayrılmayı kafasına koymuş durumda.

Bordeaux'nun yanı sıra Montpellier ve Lyon'un da listesinde yer alan genç golcü, menacerinden gelen teklifleri mutlaka değerlendirmesini istedi. Galatasaray cephesi ise Mohamed'in transferinden en az 10 milyon Euro gelir bekliyor. Şu ana kadar Sarı-Kırmızılı kulübe resmi bir teklif gelmediği öğrenildi.

Metin Karabaş