Galatasaray 'ın 39. Başkanı, Eşref Hamamcıoğlu ile verdiği yarış sonucunda Dursun Özbek oldu. Seçim öncesi Dursun Özbek'in kadrosuna dahil olan ve ikinci başkanlık görevini yürütecek olan Metin Öztürk, zafer sonrası açıklamalarda bulunurken yeni teknik direktör konusunda da düşüncelerini belirtti.





İlk olarak aldıkları birleşme kararına değinen Öztürk, "Birleşerek seçime girme hamlesini Dursun Başkan yaptı. O, bizim doğal liderimiz. Bundan önceki bölümde de gerek Burak Başkan, gerek Eşref Başkan gerekse de ben Florya ile ilgili projeleri Dursun Başkan ile istişare ettik. Doğal lideriniz sizinle yol yürümeyi teklif ettiğinde bizler için de bu yola eşlik etmek kalır. Galatasaray, bu sezonu kötü geçirdi. Biz istedik ki camiadaki kara bulutlar dağılsın. Eşref Başkan da birleşime katılsın isterdik ama olmadı. 23 ay sonraki seçime kadar projelerin %80'ini tamamlamış olmak, Cumhuriyetin 100. yılında şampiyon bir takım olmak istiyoruz" dedi.

Teknik direktörlük konusunda daha önce adaylığı döneminde düşündüğü Okan Buruk'u mu tercih edecekleri sorulan Öztürk, "Dursun Başkan, bana göre daha temkinli. Ama futbol bu. Top, çizgiyi geçmezse hiçbir şey olmaz. Kuvvetli projelerimiz var. Kuvvetli geliyoruz. Bizlerdeki inanç, kalpten geliyor. Hoca konusunda da biliyorsunuz ki kararı başkan verir. Ben gelsem tercihim Okan Buruk olurdu ama şu anda Dursun Başkan ne derse bizim için hoca odur" cevabını verdi.



