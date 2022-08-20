Süper Lig 'in 3. haftasında deplasmanda Ümraniyespor'u mağlup eden Galatasaray 'da ikinci başkan Metin Öztürk, karşılaşma sonrasında protokol tribünü çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Öztürk, hakemlerin biraz daha dikkatli olması gerektiğini söylerken, transfer çalışmalarını sürdürdüklerini ve Okan hocanın istedikleri doğrultusunda yeni isimleri kadroya katacaklarını söyledi. 2. başkan aynı zamanda taraftarlara mesaj göndererek Mayıs ayında şampiyonluk kutlayacaklarına inandığını belirtti.

İşte Metin Öztürk'ün o açıklamaları:

Bu sene herkes şampiyon olmak istiyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı. Dursun Başkanımız da rotayı çizdi. Transferler de buna göre yapılıyor. Birkaç eksiğimiz kaldı, inşallah yakında onları da tamamlayacağız.

Tek hedefimiz şampiyonluk. Hakem kardeşlerimiz biliyoruz çok iyi niyetli ama bugün yine gözümüze takılan birkaç şey oldu. Biraz daha dikkat. İş adaletli geçtiği sürece bizim başka bir talebimiz yok federasyon ve hakemlerimizden. Herkesin iyi niyetli olduğuna eminiz. Güzel bir akşam. Hep ne diyoruz. Mayıslar bizimdir. Bu bizim sloganımız oldu. Tüm yönetimimiz buradaydı. İnşallah Dursun başkanımın liderliğinde Mayıs'ta şampiyonluğu kutlayacağız. Yine Anıtkabir'e gidip Ata'mıza şükranlarımızı sunacağız.

Biz seçim öncesinde de hep aynı şeyi söylemiştik, taraftarlarımız bayraklarını hazırlasın biz ne gerekiyorsa yapacağız demiştik.

Okan Hoca'mın arzu ve istekleri doğrultusunda bütçe ve planlar çerçevesinde elimizden geleni yapıyoruz. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Şampiyonluğa oynayan bir takım için ihtiyaç duyulan mevkiye transferler yapılır. Yönetimler bunun içindir. Transferi konuşmaktan çok takımın önce oturmasına bakacağız. Takım çok iyi yolda. Takım olma yolunda. Bu sene zaten iyi olan bir kadroya müthiş oyuncular katıldı. Sonu güzel olsun Mayıs'lar bizim olsun.

Gruptan gayet memnunuz. Bundan sonra da ümit ediyorum ki performansımız artarak devam edecek. Galatasaray'da hedefler bitmez. Biz her hafta çok kıymetli rakiplerle oynuyoruz. Onlar da kazanmak ve şampiyon olmak için oynuyor. Rakibimiz çok iyi bir oyun sergiledi. Biz kazandık mutluyuz.