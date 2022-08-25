Galatasaray 'da Mauro Icardi sesleri yükselmeye devam ediyor. Fransa'dan L'Equipe dün akşam Galatasaray ve PSG arasında görüşmelerin sürdüğünü ve Arjantinli yıldızın Galatasaray'da oynamayı kabul ettiğini iddia etmişti.

Fransa'dan Icardi için bir iddia daha geldi. Foot Mercato'dan Santi Aouna'nın haberine göre Galatasaray ve PSG arasındaki görüşmeler hız kazandı. Haberde Galatasaray'ın Icardi'yi satın alma opsiyonuyla kiralamak için PSG ile görüşmelerini sürdürdüğü aktarıldı.

Icardi'nin PSG'den yıllık 10 milyon Euro kazandığı ve PSG ile yapılan görüşmelerde yıllık ücret farkının transferin gerçekleşmesindeki en büyük engel olduğu belirtildi. İki kulübün ortak noktada buluşmaya çalıştığı ifade edildi.









Foot Mercato'da yer alan haberde şu ifadelere yer verildi;

"Dosyayı doğrudan yöneten Luis Campos ve yardımcıları, Türk kulübünde Mayıs ayına kadar görev yaptı. Geriye maaş desteğinin ve kredi teklifine dahil edilecek satın alma seçeneğinin sınırlarını belirlemek kalıyor."



