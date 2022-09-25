Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray 'ın transfer döneminin son gününde kadrosuna dahil ettiği Mathias Ross ülkesinin basınına konuştu. Genç stoper sarı-kırmızılılara transfer süreci hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Mathias Ross'un sözleri Danimarka'da ses getirdi.

Sarı-kırmızılılar transfer döneminin son gününde savunma hattına sürpriz bir takviye yaptı. Genç futbolcu için Galatasaray'ın kasasından 1 milyon 750 bin euro çıkacağı KAP'a bildirildi. Sarı-kırmızılılar, Mathias Ross ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Mathias Ross'a yıllık 400 bin euro garanti ücret verileceği belirtildi. Genç oyuncu şu ana kadar forma şansı bulmadı.

ROSS'TAN DANİMARKA BASININA İTİRAF

Galatasaray’ın transferin son gününde Aalborg’dan kadrosuna kattığı Danimarkalı stoper Mathias Ross, beklenmedik transferiyle ilgili yaşadığı şaşkınlığını anlattı. Danimarka U21 Milli Takımı kampında bulunan 21 yaşındaki oyuncu, bold.dk sitesine özel açıklamalarda bulundu.

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Ross, “Aalborg ile Galatasaray’ın yaptığı anlaşmayı antrenman için tesislere gittiğimde, ‘Derhal kulüp ofisine gelmelisin’ dediklerinde öğrendim. Kulüp direktörü Inge Andre Olsen ile menajer Bach Lund, kulüplerin transfer için anlaşmak üzere olduğunu belirterek, ‘Hemen eve git ve eşyalarını topla. Buraya veda etmelisin” dediler. Ofiste ağzım açık oturdum ve vücudum nefes nefese kaldı. Bir buçuk gün sonra da İstanbul’da imzalar atıldı” diye konuştu. Galatasaray’a transferi için “çılgınca” yorumunu yapan Mathias Ross sözlerine şöyle devam etti:

“Danimarka’da transfer kapandıktan bir hafta sonra İstanbul’a gittim. Bu hayal bile edemeyeceğim bir şeydi. Yaşadığım birkaç zor günün ardından kendimi çok yorgun, halsiz ve aynı zamanda bir rüyanın ortasında gibi hissettim. Galatasaray çok büyük ve köklü bir kulüp. Takımda vatandaşım Victor Nelsson’un yanı sıra Norveçli Midtsjö de var. Kulübe ve ülkeye uyum sağlamam açısından onların takımda olması benim için çok önemli.”

"100 BİN TAKİPÇİ OLDU"

Mathias Ross, Galatasaraylı taraftarların kendisine gösterdiği ilgiden çok memnun olduğunu da aktardı. Danimarkalı oyuncu, “Instagram’da 4 bin takipçim vardı, Galatasaray’a gelmemle birlikte bu sayı 100 bine ulaştı. Bu bile kulübün büyüklüğünü gösteriyor” yorumunu yaptı. (Skorer)



