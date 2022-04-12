Sarı-Kırmızılılar'ın Kadıköy deplasmanında ayakta kalan 1 numaralı ismi Marcao'ydu. Girdiği 8 ikili mücadeleyi de kazanan 25 yaşındaki futbolcu, havadan ve yerden geçit vermese de mağlubiyetin önüne geçemedi. Brezilyalı savunmacının performansı, onu izlemeye gelen Avrupa kulüplerinin temsilcilerinden de tam not aldı. Bu sezon Avrupa Ligi'nde de tam 7 kez haftanın 11'ine girmeyi başaran Sambacı'ya olan ilgi giderek artıyor. Marcao geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda, transferi düşünmediğini ve tamamen Galatasaray 'ın başarısına konsantre olduğunu söylemişti.

İtalyanlar kesenin ağzını açacak

Buna karşın yaz dönemi yaklaştıkça, Galatasaray'ın kapısının ciddi tekliflerle çalması bekleniyor. Şu sıralarda kulübe gelen başvurular, yeni yönetimin önünü açmak adına Burak Elmas ve kurmayları tarafından geri çevriliyor. Ancak 30 Nisan'da seçilecek olan yönetim, 15 milyon Euro'nun üzerinde bir bonservis geliriyle Marcao'yu satıp, yeni transferler için kaynak yaratabilir. Özellikle Roma ve Napoli gibi İtalyan devlerinin, Marcao için kesenin ağzını açması bekleniyor.