Galatasaray 'ın Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao, Fenerbahçe derbisine yönelik açıklamalar yaptı. Bu maçların artık bir klasik olduğunu vurgulayan Sambacı, "Bizim için çok önemli bir maç. Oradaki son maçlarda iyi oynadık. Bu hafta da bunu devam ettirmek istiyoruz. İyi hazırlandık, yine iyi bir sonuçla oradan çıkacağız" dedi. Galatasaray taraftarına da mesaj yollayan Marcao, "Biliyoruz yanımızda olamayacaklar bu maçta ama bize güçlü enerjilerini göndermelerini istiyoruz. O enerjiler sayesinde kazanmaya çalışacağız. Zor bir maç. Hem mental hem de oyun olarak zor olacak ama biz elimizden geleni yapacağız. Elimizden gelen eforu göstereceğiz" açıklamasını yaptı.

'Sadece Galatasaray'a odaklandım'

Adının uzun süredir transfer haberleriyle anılmasını değerlendiren 25 yaşındaki futbolcu, "Tabii ki kontratımın sonuna yaklaştığımızda hem kulüp hem benim için en iyi kararı vermeye çalışacağız. Ama şu an bu konuda böyle bir düşüncem yok. Tamamen Galatasaray'a odaklanmış durumdayım" dedi.

'Hocalarım sayesinde böyle oldu'

Marcao, ayağını en iyi kullanan stoperlerden biri olmasıyla ilgili de, "Çocukluğumdan gelen bir şey. Çok iyi antrenörlerle çalışma fırsatı buldum. Benimle her zaman yakından ilgilendiler. Bana bir şeyler öğretmeye çalıştılar. Onlar sayesinde bu ayaklara sahip olduğumu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

Marcao ile kısa kısa

✔Türk Milli Takımı'nın stoperleri çok güçlü ve kaliteli.

✔Süper Lig'in en iyi stoperleri arasında Nelsson ve ben varız.

✔Örnek aldığım kişi, ağabeyim Dionatan Teixeira. O artık hayatta değil.

✔Hem Libertadores'i hem de Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı isterim.