Galatasaray , Arsenal’in Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira konusunda mutlu sona çok yaklaşsa da transferin tamamlanması için kulübün önündeki iki engeli aşması gerekiyor. Sarı kırmızılılar, Londra ekibinin son 2 sezondur kiralık gönderdiği Torreira konusunda Arsenal’e 5 milyon Euro bonservis teklif etti.

Teknik direktör Mikel Arteta’nın kadro planlamasında yer almayan 26 yaşındaki futbolcuyu elinden çıkarmak isteyen Topçular sarı kırmızılılar ile el sıkıştı.

Pedro'dan sonra yine aynı sıkıntı

Sarı-kırmızılılar, oyuncuya da bonuslarla birlikte 3 yıl için toplam 10.5 milyon Euro’luk öneride bulundu. Sarı kırmızılılar futbolcuyu ikna etme konusunda da önemli mesafe katetti. Ancak görüşmelerin tamamlanmamasının 2 nedeni bulunuyor. İlki, daha önce anlaşma sağlanan sonra F.Bahçe’ye giden Joao Pedro’da olduğu gibi Torreira’ın menajerinin 1 milyon Euro komisyonu olmasına rağmen ekstra 1.5 milyon imza parası istemesi. G.Saray cephesi “Bonservis ödeyeceğiz, ne imza parası’ diyerek bu konudaki tavrını net olarak koydu.









Daha iyi teklif olmazsa gelecek

İkincisi ise geçen sezonu kiralık olarak Fiorentina’da geçiren Torreira’ya İtalya Serie A’dan başka teklifler de gelmesi. 2014’te geldiği İtalya’da 2018’de yine başka bir Serie A ekibi olan Sampdoria’dan Arsenal’e Transfer olan Uruguaylı futbolcu geçen sezon Fiorentina ile 35 karşılaşmaya çıkarken 5 gol, 2 asistlik bir performansa imza attı. Sarı kırmızılılarla olan görüşmeleri Serie A takımlarından gelen teklifleri değerlendirmek için ağırdan alan yıldız futbolcu Torreira’nın daha iyi ya da beklediği oranda bir öneri sunulmaması durumunda Galatasaray Kulübü’ne imza atacağı öğrenildi. (Hürriyet)