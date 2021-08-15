Menacerler tarafından Galatasaray 'a önerilen Leroy Fer'e, Sarı-Kırmızılılar 1 haftalık süre tanıdı. Kulübü Feyenoord'dan bonservisini alması halinde Sarı-Kırmızılılar'ın transfer görüşmesi yapacağı 31 yaşındaki ön libero, kuzeni Patrick van Aanholt vasıtasıyla Cim Bom'a haber gönderdi.

Leroy Fer'in, kontratını feshetmek için menaceriyle birlikte Feyenoord'la görüşmelere başladığı bildirildi. Alanyaspor 'un da transfer listesinde yer alan Hollandalı futbolcunun, Güney ekibine de sıcak baktığı gelen haberler arasında. Galatasaray cephesi, önümüzdeki hafta sonuna kadar Fer'den haber bekleyecek.







