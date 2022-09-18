Son dakika Galatasaray haberi! Leo Dubois sevinci

Sacha Boey yeşil-beyazlılar karşısında sağ bekte son derece etkili bir görüntü çizerken, Dubois doğal mevkisi olan bu bölge yerine sol beke Holandalı futbolcunun yerine oyuna girdi. Bu sayede Cim-Bom’da iki kanat da etkili çalıştı. Ceza sahasına gönderdiği topla galibiyet golünün hazırlayıcısı olan Dubois bu mevkide sezonun kalanı için umut verdi.

DAHA ÖNCE SOL BEK OYNADI

Milliyet'in haberine göre; Leo Dubois aslen sağ bek oyuncusu olsa da, geçmişte sol bek olarak bir çok maçta görev aldı. Lyon formasıyla dört, Nantes formasıyla ise dokuz karşılaşmada sol bek olarak görev yaptı.

"SAĞI SOLU KES" PAYLAŞIMI

Galatasaray ’da sağ bekte Boey, sol bekte de Dubois’nin başarısı sonrası kulübün sosyal medya hesaplarından da özel bir paylaşım geldi. Sarı-kırmızılılar, Boey-Dubois ikilisinin fotoğrafını yayınlayarak, “Sağı solu kes” mesajını kullandı.

DAMGA VURDU

Sarı-kırmızılılarda Konyaspor maçının kazanımlarından biri de Leo Dubois’in sol bek performansı oldu. Fransız yıldız, Van Aanholt’un yerine girdikten sonra sahaya damgasını vurdu.