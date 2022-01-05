Son dakika Galatasaray haberi! Kriz yok, transfer var!

Galatasaray 'da gözler yeniden transfere çevrildi. Teknik direktör Fatih Terim'in, yönetimle uyum içinde çalıştığını açıklaması sonrası kadro yenileme operasyonu tekrar hız kazandı.

23 yaşındaki kanat oyuncusu Ola Solbakken ile 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Gedson Fernandes temaslarında sona gelen Sarı- Kırmızılılar, 12 Ocak'ta ara transfer döneminin resmen açılmasını bekliyor. Ön libero arayışları doğrultusunda gündeme gelen Fernando Lucas transferinde de önemli gelişmeler yaşanıyor.

Kulübe yakın kaynaklar, 29 yaşındaki Brezilyalı futbolcuyla anlaşma sağlandığını ifade ediyor. Bonservisi elinde olan tecrübeli oyuncunun da kısa süre içinde Galatasaray'la resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

Gedson Fernandes, Florya'ya geri dönüş için transfer döneminin açılmasını bekliyor. Ola Solbakken, transfer tamamlandığında Terim'in hücumdaki en önemli silahlarından olacak. Orta sahadaki defanif problemin Fernando Lucas transferiyle çözülmesi hedefleniyor.