Galatasaray ’da 23 Eylül Çarşamba günü yer yerinden oynayacak, Başkan Burak Elmas’ın hamlesi, sarı-kırmızılı camiada oldukça tartışma yaratacak.

Başkan Elmas, üyelerle internet üzerinden bir araya gelerek bilgilendirme yapacak ve son yıllarda yapılan menajer ücretlerini açıklayacak. Sarı-kırmızılılar tarafından menajerlere yapılan yüksek ödemelerle beraber bir oyuncu için birden fazla menajere yapılan ödemeler de anlatılacak.

Karanlık nokta aydınlatılacak

Galatasaray’da yaklaşan mali kongre öncesi üyeleri bilgilendirmeye devam eden Elmas’ın, bu hafta geniş yankı uyandıracak açıklamalarda bulunacağı öğrenildi. Son yıllarda futbolcu transferlerinde menajerlere ödenen yüksek rakamların ayrıntılı şekilde üyelerin bilgisine sunulacağı ve birçok karanlık noktanın aydınlatılacağı belirtildi.

Başkan Elmas geçtiğimiz haftalarda, “Üyelerimize söz vermiştim. Geçmişte yapılan tüm menajerlik sözleşmelerini, hangi oyuncu için ne kadar komisyon alındığını bütün kamuoyuna açıklayacağım” demişti. Galatasaray Başkanı’nın, kendi dönemindeki transferlerle ilgili belgeleri de Galatasaray Denetleme Kurulu’na sunduğu ifade edilmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’de yer alan kulüplerin menajerlere yaptığı ödemeleri açıklamış, geçen yıl Galatasaray hiç bildirimde bulunmamıştı. Sarı-kırmızılılar dışında 15 takım da menajerlere yapılan ödemeler konusunda bir açıklama yapmamış, Çaykur Rizespor , Fatih Karagümrük, Gaziantep, FT Antalya ve Fenerbahçe ise; toplamda 7 milyon 643 bin 12 lira, 3 milyon 898 bin 797 euro ve 76 bin 500 dolar ödediklerini verdiklerini belirtmişti. (Skorer)