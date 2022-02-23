Galatasaray ’da Bafetimbi Gomis rüzgarı etkisini göstermeye başladı.Galatasaray’da Bafetimbi Gomis rüzgarı etkisini göstermeye başladı. Göztepe deplasmanında attığı iki golle Cim-Bom’un galibiyet hasretinin sona ermesinde başrolü oynayan Fransız forvet hem saha içinde hem de saha dışında gerçek bir lider gibi hareket ediyor.

36 yaşındaki Gomis’in geçen hafta tanesi 1379 lira olan oyuncu formalarından 200 adet satın aldığı ortaya çıktı. Tecrübeli forvetin bu hareketi hem şaşkınlık yarattı hem de takdir topladı. Sarı-kırmızılı kulübe 275 bin 800 lira maddi destek sağlayan Bafetimbi Gomis aynı zamanda bir lider gibi hareket ediyor. Başarılı futbolcu, Göztepe maçından sonra Omar konusundaki mesajları ile dikkat çekerken liderlik örneği sergiledi. Galatasaraylı yöneticiler, Gomis için övgü dolu ifadeler kullandı.

Sarı-kırmızılılar, “İyi ki böyle bir karakteri yeniden transfer etmişiz. Sahadaki varlığı bile takıma güven veriyor. Adeta takımın kaptanı gibi hareket ediyor. Herkes tarafından çok da seviliyor” yorumunu yaptı.42 maçta 34 gol attıGöztepe deplasmanında penaltıdan iki kez fileleri havalandıran Bafetimbi Gomis, 42 kez giydiği Galatasaray forması altındaki toplam gol sayısını 34’e çıkardı. Fransız futbolcu 2017-2018 sezonunda 40 maçta tam 32 gole imza atmıştı. (Skorer)